Torino, arriva Ricci dall'Empoli: Pobega verso il ritorno al Milan a giugno

(ANSA) - TORINO, 30 GEN - Samuele Ricci è un giocatore del Torino. Il giovane talento dell'Empoli, convocato dal ct Mancini per l'ultimo stage della Nazionale, è stato acquistato dal club granata con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Capitano dell'Under 21, il centrocampista compirà ad agosto 21 anni. Un prospetto dal futuro assicurato, ma con alle spalle due stagioni in serie B da protagonista, con la promozione in A della scorsa stagione. Nella massima serie, quest'anno, ha già collezionato con la maglia dei toscani 21 presenze e un gol. Un colpo importante per il Torino, che a giugno dovrà rinunciare a Pobega, destinato a rientrare al Milan che ne detiene il cartellino. Agli ordini di Juric, il giocatore potrà completare la sua crescita, facendosi trovare pronto in caso di necessità. "Tutto il Torino Football Club accoglie Ricci con un caloroso benvenuto - si legge sul sito internet del club granata -: buon lavoro, Sempre Forza Toro!". (ANSA).