Torino, Bremer rientrato ma poco granata nel suo futuro

(ANSA) - TORINO, 30 GIU - Dal Brasile a Torino, Gleison Bremer è rientrato nella città della Mole. Come testimoniato sul proprio profilo Instagram, il difensore granata ha terminato le vacanze in patria ed è tornato ad allenarsi nella palestra di un circolo del capoluogo piemontese. Il venticinquenne brasiliano è regolarmente convocato per lunedì 4 luglio, primo giorno di lavoro al Filadelfia agli ordini del tecnico Ivan Juric, ma attende sviluppi di mercato. A febbraio scorso ha firmato il prolungamento di contratto fino al 2024, ma ha detto chiaramente di volere fare il salto in una squadra che giochi la Champions League. Al momento, però, il presidente, Urbano Cairo, non avrebbe ancora ricevuto un'offerta convincente per lasciarlo partire. L'Inter sembra in pole ma ci sono stati sondaggi anche da parte di club inglesi. (ANSA).