Torino, Cairo su Milan-Como a Perth: "Non condivido, non la vedo una cosa utile"

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato a margine della presentazione del Festival dello Sport anche della possibilità che Milan-Como di Serie A si giochi in Australia a febbraio: "Non condivido... noi dobbiamo avvicinare i tifosi alle squadre, rendere gli stadi più accoglienti. Il fatto di andare a giocare a Perth non la vedo una cosa utile" riporta tuttomercatoweb.com.

Il numero uno granata ha poi rilasciato queste parole su Zlatan Ibrahimovic: "E' un grande personaggio che ha dato un grande contribuito al mondo del calcio e dello sport in generale per la sua capacità di superare i limiti ed essere quasi immortale. A quasi 40 anni ha è tornato al Milan e ha dato grandi contribuiti ad una squadra che poi ha vinto il campionato. Un personaggio con una mentalità straordinaria".