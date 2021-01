Torino, come arrivano i granata alla sfida con il Milan

In avvicinamento alla sfida contro il Milan, Tuttomercatiweb ha fatto una disamina della condizione in casa granata.

COME ARRIVA IL TORINO - Due trasferte nella Milano rossonera in quattro giorni, Marco Giampaolo dovrà inevitabilmente studiare delle rotazioni: la situazione di classifica resta delicata nonostante i quattro risultati utili di fila, il vero turnover sarà al massimo per la coppa Italia. Dunque, per l'anticipo di sabato alle 20.45, il tecnico dovrebbe puntare su quello che per lui è l'undici tipo, con il terzetto Izzo-Lyanco-Bremer davanti a Sirigu. A sinistra Rodriguez corre verso il rientro, in mediana non sono previste sorprese con Lukic, Rincon e Linetty. Come al solito, il vero dubbio riguarda la spalla di Belotti: Verdi ha superato nuovamente Gojak, più indietro Bonazzoli.