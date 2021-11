Torino, le curiosità di Pobega: "Non amo gli animali, GOT la serie preferita. Lebron un idolo"

In una lunga intervista concessa a Torino Channel, Tommaso Pobega, centrocampista granata in prestito dal Milan, ha voluto svelare qualche sua curiosità, dallo sportivo preferito alla materia che più detestava a scuola: “Il mio maggior pregio è l’essere generoso, mentre il mio peggior difetto è che sono disordinato. Non mi piacciono gli animali, il mio calciatore preferito da piccolo era Schweinsteiger, Lebron James il mio campione preferito: indimenticabile gara sette delle Finals del 2016 tra Cavaliers e Warriors. A scuola mi piaceva la matematica, odiavo italiano, amo la birra e i risotti. Game of Thrones la serie preferita, 'Alla ricerca della felicità' il miglior film. La mia gioia più grande? L'esordio con il Pordenone contro il Frosinone dove ho fatto doppietta".