Torino, Mazzarri a Sky: "Vittoria meritata, bravi a soffrire nel primo tempo"

Walter Mazzarri è stato intervistato da Sky Sport nel postpartita dell'Olimpico.

Sul primo tempo: "Ogni tanto ci capita in casa, forse i ragazzi sentono la responsabilità. Nel primo tempo eravamo annichiliti, la palla non girava. Siamo stati bravi a soffrire e non prendere il secondo gol. Soffrivamo dietro con il loro atteggiamento alto, ho cambiato modulo, ci siamo messi a quattro. La scelta è andata bene poi i cambi hanno fatto il resto. Ci siamo sbloccati nel secondo tempo facendo una grandissima partita e meritando la vittoria".

Sul quarto posto: "Non si guarda mai la classifica, bisogna continuare così. Per noi il campionato è un percorso a tappe, ci si concentra alla prossima tappa e alla fine si tirano le somme".

Su Zaza e Belotti: "A volte si cercano anche troppo, la squadra è di undici giocatori, quando uno deve far gol lo fa. Alla fine Andrea ha forzato una palla per Simone e poi abbiamo rischiato che il Milan pareggiasse".

Su Verdi: "Nel calcio moderno se non stesse bene fisicamente non riuscirebbe a giocare neanche Maradona. Simone è stato fermo tanto, ha fatto pochissime amichevoli, sta cercando la condizione con noi, c'è bisogno che la trovi giocando. Va fatto crescere ma lui è una certezza".