Torino-Milan 2-1: quattro minuti di black-out e Belotti ribalta il match

Altro giro, altra sconfitta, la terza in appena cinque partite di campionato. E questa fa davvero male. Perché il Milan aveva dominato il primo tempo, passando in vantaggio con Piatek su rigore e sfiorando più volte il raddoppio. Nella ripresa, il Pistolero si divora il 2-0, poi il Toro accelera e nel giro di pochi minuti ribalta il match con la doppietta di Belotti, che approfitta delle dormite di Donnarumma (non impeccabile sulla prima rete del Gallo) e compagni. Insomma, una partita regalata. Nel finale, Kessié e Piatek sfiorano il pareggio, ma sarebbe stato comunque un contentino. Il Milan, ancora una volta, non riesce a segnare su azione e perde altri punti preziosi. Ora la crisi è reale.