Torino, rientro vicino ma rinnovo lontano: per Belotti si va verso un derby Milan-Inter

Tra Napoli e futuro, dalle parti del Filadelfia l’argomento più chiacchierato del momento è Andrea Belotti. Il Gallo sta meglio, lo si vede anche durante gli allenamenti: l’attaccante sta aumentando i carichi di lavoro, presto si unirà al gruppo per vedere come il fisico risponderà ai contrasti e poi si valuterà quanto potrà essere utilizzato al Diego Armando Maradona. E’ questo, infatti, l’obiettivo comune di Juric e di Belotti, il ritorno in campo per la prima trasferta dopo la pausa. La testa del Gallo continua ad essere focalizzata sul Toro, ma è inevitabile cominciare a guardare un po’ più in là. E, in questo senso, le parole del presidente Urbano Cairo hanno il sapore della conclusione sulla telenovela rinnovo: "Credo non abbia voglia di firmare, mica posso costringerlo" il commento del numero uno del club di via Arcivescovado per fare il punto sulle trattative per il prolungamento.

DERBY MILANESE - Niente da fare, il contratto di Belotti continua ad avere scadenza giugno 2022: una vera mazzata per la società, che ormai vede sempre più vicino lo spettro di un addio a parametro zero nonostante una proposta da circa 3.5 milioni di euro all’anno. E’ quanto si potrebbe concretizzare già a febbraio, mese in cui Belotti potrà accordarsi con un nuovo club a partire dalla stagione 2022/2023. Non ha più le pretendenti di un tempo, quando addirittura Cairo inserì nel suo contratto una clausola da 100 milioni di euro valida soltanto per l’estero, ma un Gallo a zero fa gola a molti: a Milano soprattutto, su entrambe le sponde dei Navigli. Il cuore di Belotti, non è un segreto, è da sempre a tinte rossonere, mentre l’Inter lo aveva cercato con insistenza durante la scorsa estate. Due squadre che potrebbero garantire a Belotti una prospettiva di crescita importante, pari alle sue ambizioni europee. Un traguardo, questo, che per il Toro resta lontanissimo: un’eventuale qualificazione alle coppe dei granata potrebbe, forse, far cambiare idea a Belotti. Ma per il momento, le strade del Gallo e dei granata sembrano destinate a dividersi.