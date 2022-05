Torino, segnali positivi per il rinnovo di Belotti. I compagni gli chiedono di restare

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Proseguono le trattative fra la società e Andrea Belotti per il rinnovo di contratto. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, arriverebbero segnali incoraggianti dopo gli ultimi contatti con il centravanti che potrebbe dunque restare in granata. Non solo, anche i compagni si sarebbero mossi in toto per chiedere al loro capitano di restare, segno di quanto sia compatto e unito lo spogliatoio.