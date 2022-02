Torino, si aggiunge anche l'Atalanta alla corsa per Belotti

L'Atalanta, dopo il corteggiamento estivo andato a vuoto, non molla la pista che porta ad Andrea Belotti, soprattutto adesso che il giocatore potrà liberarsi a zero dal Torino. Il Gallo non ha ancora deciso per chi firmare, con Inter, Milan e Juventus sempre in agguato e pronte a inserirsi quando il gioco si farà duro. I bergamaschi vogliono sfruttare i buoni rapporti e le radici dell'attaccante per convincerlo, anche perché l'ipotesi che possa rinnovare con i granata è minimamente percorribile. A riportarlo è Tuttosport.