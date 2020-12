Dopo averlo cercato a lungo in estate, sembra tornare di moda anche per gennaio il nome di Rade Krunic per il centrocampo del Torino. Lo riferisce questa mattina l'edizione odierna de La Stampa che spiega che il giocatore bosniaco sta giocando poco al Milan e in granata potrebbe ritrovare Marco Giampaolo che lo ha già allenato sia all'Empoli che l'anno scorso in rossonero.