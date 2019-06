Torres: "Ho amato il Milan sin da bambino, quando ci siamo trovati non era il momento giusto per entrambi"

Fernando Torres, ex attaccante rossonero, ha lasciato il calcio giocato e ha parlato in conferenza stampa, parlando anche dell'esperienza avuta al Milan: "E' un club che ho amato sin da bambino, ma purtroppo quando ci siamo trovati non era il momento giusto né per me, né per loro. Grazie la Milan, però, sono potuto tornare all'Atletico, il club che amo da sempre. Gli ultimi tre anni sono stati i più emozionati della mia vita".