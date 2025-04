Totti non vede un nuovo Totti tra le fila del calcio italiano

Durante il tanto discusso soggiorno in Russia, l'ex capitano della Roma Francesco Totti ha rilasciato una lunga intervista con RB Sport:

Vede un "nuovo Totti" tra gli attuali giocatori italiani in Italia?

"No... Perché non ce ne sono. È difficile trovarne".

Miralem Pjanic, che lei conosce bene, gioca nel CSKA. È stato sorpreso che abbia deciso di trasferirsi in un club russo alla fine della sua carriera?

"Ho un ottimo rapporto con Miralem sia dentro che fuori dal campo. Ci sentiamo spesso, so che vive qui a Mosca. Ha fatto questa scelta importante, credo, per concludere la sua carriera in questa città. È felice di quello che ha fatto e di quello che sta facendo".

Il portiere dell'Italia Gianluigi Donnarumma e il portiere della Russia Matvey Safonov sono diventati campioni di Francia lo scorso fine settimana con il PSG. Cosa pensa della loro competizione per un posto da titolare nel club francese?

"Per me, come italiano, è normale tifare per Donnarumma. Inoltre, lo conosco, l'ho incontrato spesso in campo, quindi so che gioca ad altissimo livello. La decisione su chi giocherà di più e chi di meno sarà presa da Luis Enrique".

Chi sono i suoi principali favoriti in Champions League e nella lotta per il Pallone d'Oro oggi?

"Spero di vedere la finale Inter-Real. Non so chi vincerà il Pallone d'Oro. Molto dipenderà da chi vincerà la Champions League".

È giusto che Rodri abbia vinto il Pallone d'Oro invece di Vinicius?

"Sono due giocatori completamente diversi. Due grandi campioni, dovresti chiedere a France Football perché hanno scelto Rodri".