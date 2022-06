Tra Champions e Premier League, il palmares di Divock Origi

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Manca solo l'ufficialità, poi Divock Origi sarà un calciatore rossonero a tutti gli effetti. Nella giornata di ieri il belga ha svolto a Milano le visite mediche di rito e l'idoneità sportiva prima di ripartire per l'ultima settimana delle sue vacanze. La punta ex Liverpool arriva con un bel bagaglio di esperienza e con una bacheca ricca di trofei, vinti anche grazie al suo zampino. Tutto quello che ha vinto in carriera Origi lo ha vinto con la maglia reds addosso. Il fiore all'occhiello è la Champions League con doppietta in semifinale e gol in finale. Ma va ricordata anche la Premier League nel 2020. Inoltre si contano: 1 Supercoppa Europea, 1 Mondiale per Club, 1 Carabao Cup e 1 FA Cup.