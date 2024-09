Tra San Siro e nuovo stadio, sale tensione tra Milano e San Donato

Nei prossimi giorni, come annunciato dal sindaco di Milano Giuseppe Sala, è previsto a Palazzo Marino un nuovo vertice tra il Comune di Milano, il Milan, l'Inter e l'azienda WeBuild per fare il punto sul progetto di ristrutturazione di San Siro che quest'ultima sta preparando e vorrebbe sottoporre ai due club. Un modo per non far "scappare" le squadre via da Milano che da tempo - soprattutto il club rossonero - si sono tutelate con soluzioni fuori città. Nello specifico da via Aldo Rossi si sono mossi con decisione su San Donato e il progetto è nelle sue fasi preliminari.

Questo, come scrive oggi il Corriere dello Sport, non ha fatto altro che inasprire i rapporti politici e di gestione tra i due Comuni, quello meneghino e quello periferico. Uno dei tanti temi, viene riportato, riguarda la polizia locale: in occasione del giorno della partita San Donato avrebbe bisogno che da Milano arrivassero in prestito agenti delle forze dell'ordine perché non abbastanza nel comune dell'hinterland. La squadra di Sala non ha intenzione di soddisfare questa richiesta. Un altro tema di scontro è la viabilità e i lavori sulle ferrovie per rendere accessibile l'eventuale impianto: anche in questo caso servirebbe una collaborazione.