Tragedia Flamengo, il messaggio del Milan: "Il nostro pensiero alle vittime, ci stringiamo alle famiglie"

Il Milan, intervenuto su Twitter, ha voluto far sentire la propria vicinanza alle famiglie delle vittime del Flamengo dopo il drammatico incendio scoppiato nel centro sportivo: "Il nostro pensiero va alle vittime dell'incendio scoppiato nel centro sportivo del Flamengo. Ci stringiamo alle loro famiglie".<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="it"><p lang="en" dir="ltr">The thoughts of everyone at <a href="https://twitter.com/hashtag/ACMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ACMilan</a> are with the victims of the <a href="https://twitter.com/Flamengo?ref_src=twsrc%5Etfw">@Flamengo</a> fire and all those affected by this enormous tragedy <br>Il nostro pensiero va alle vittime dell'incendio scoppiato nel centro sportivo del Flamengo. Ci stringiamo alle loro famiglie<a href="https://twitter.com/hashtag/For%C3%A7aFlamengo?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ForçaFlamengo</a>! ❤ <a href="https://t.co/wBZfpHOfFn">pic.twitter.com/wBZfpHOfFn</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1093849494935031808?ref_src=twsrc%5Etfw">8 febbraio 2019</a></blockquote>

