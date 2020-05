Transfermarkt - Centrocampisti rossoneri con la migliore media gol: Bonaventura meglio di Pirlo e Seedorf

In un'attenta analisi di Transfermarkt, portale specializzato nelle statistiche dei calciatori, sono stati esaminati le medie gol dei centrocampisti rossoneri. In questa speciale top 10 figurano grandi nomi e alcune sorprese nei piazzamenti. Questa la classifica completa:

1. Bigon: 0.28 goals per game – 90 goals in 327 games

2. Rivera: 0.25 – 164 goals in 648 games

3. Savicevic: 0.24 – 31 goals in 144 games

4. Bonaventura: 0.20 – 34 goals in 171 games (stagione in corso)

5. Benetti: 0.20 – 49 goals in 250 games

6. Annovazzi: 0.19 – 53 goals in 282 games

7. Battistini: 0.18 – 36 goals in 471 games

8. Seedorf: 0.14 – 62 goals in 432 games

9. Pirlo: 0.10 – 41 goals in 401 games