Transfermarkt - I giocatori più anziani che hanno segnato una doppietta: Ibrahimovic secondo

Transfermarkt, portale attento alle statistiche nel mondo del calcio, ha riportato una speciale classifica con i giocatori più anziani a segnare una doppietta in carriera. In questo speciale elenco figurano due ex rossoneri. Al tredicesimo posto si piazza Paolo Maldini che, nella stagione 2005/06, mise a segno una doppietta contro la Reggina a 37 anni, 3 mesi e 6 giorni. L'altro milanista è Zlatan Ibrahimovic che, proprio lunedì scorso con il Bologna, a 38 anni, 11 mesi e 18 giorni ha messo a segno due gol diventando il secondo giocatore di sempre più vecchio a siglare due reti dopo Francesco Totti capace di farlo a 39 anni, 6 mesi e 24 giorni contro il Torino.