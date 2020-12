Transfermarkt - La top 11 dei calciatori che hanno segnato più gol in trasferta in questa stagione: presente Ibra

Transfermarkt, portale attento alle statistiche e alle valutazioni dei giocattori, ha riportato la classifica dei migliori bomber in trasferta in questa stagione In questa particolare classifica, nonostante le poche partite disputate, figura anche Zlatan Ibrahimovic con ben 5 reti segnate.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">Goleador 🇮🇹 - <a href="https://twitter.com/ciroimmobile?ref_src=twsrc%5Etfw">@ciroimmobile</a>, ma anche Caputo, Forte e Antenucci: ecco i miglior marcatori italiani del 2020<a href="https://twitter.com/hashtag/TMdatabase?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#TMdatabase</a> <a href="https://t.co/HFnDSLb1BP">pic.twitter.com/HFnDSLb1BP</a></p>— Transfermarkt.it (@TMit_news) <a href="https://twitter.com/TMit_news/status/1339134119570182150?ref_src=twsrc%5Etfw">December 16, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>