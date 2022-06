Transfermarkt - Leao è sempre più prezioso: oggi vale 70 milioni

MilanNews.it

La stagione di Rafael Leao è stata entusiasmante e straripante, come testimonia lo scudetto vinto da protagonista con il Milan che gli ha consnetito anche di essere eletto come miglior giocatore del torneo. Secondo i dati di Transfermarkt anche il valore del talento portoghese è aumentato in modo sensibile. Comem riporta il sito sulla propria pagina instagram, infatti, Leao oggi è arrivato a valere fino a 70 milioni di euro. Il numero 17 del Milan è il primo giocatore come valore di mercato tra i rossoneri e il terzo di tutto il campionato.