Tresoldi aveva battuto due giorni fa Del Piero, ma poi è arrivato Cisse

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Con la tripletta al Salisburgo, il classe 2006 del Milan all'età di 19 anni e 358 giorni è diventato il più giovane calciatore italiano della storia a...

Il record di Alessandro Del Piero, stabilito a 23 anni e 144 giorni nella celebre partita Juventus-Monaco del 1998, era stato temporaneamente infranto da Nicolò Tresoldi a 22 anni e 54 giorni con le tre reti realizzate contro l'Inter martedì scorso a San Siro, ma poi è arrivato Alphadjo Cisse: con la tripletta al Salisburgo, il classe 2006 del Milan all'età di 19 anni e 358 giorni è diventato il più giovane calciatore italiano della storia a segnare una tripletta in un match di una delle maggiori competizioni europee.