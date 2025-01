Trevisani: "Al Milan serve un vero 9. La soluzione ideale è il 4-4-2"

Riccardo Trevisani, intervenuto a Fontana di Trevi, ha commentato così il possibile arrivo al Milan di Marcus Rashford: "Se Rashford è il rinforzo giusto per il Milan? Se pensano di prendere un centravanti no, se pensano di prendere un grande giocatore sì. Però il Milan per me deve prendere un 9, serve un centravanti, serve un Giroud più giovane. Non so chi, ma serve uno che faccia il centravanti. Perchè il centravanti del Milan, quando fai l'assalto all'area avversaria affollata, va fuori a fare i cross. E questo è un problema. Morata è un attaccante da 12 gol all'anno, è questo il suo standard. Morata è forte, è un bravissimo ragazzo, ma non è il 9 che serve al Milan.

Per me una soluzione ideale per il Milan è giocare con il 4-4-2. Con questo modulo, Leao può fare la seconda punta nella partite difficili, mentre in quella che devi attaccare di più può fare l'esterno sinistro. In alcune partite lo puoi fare, in alcune mezz'ore finali lo puoi fare, tutte le partite con quattro attaccanti non lo puoi fare. Penso che Conceiçao al Porto abbia giocato talmente bene con il 4-4-2 che cercherà di farlo anche al Milan".