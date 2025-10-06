Trevisani "difende" Leao: "Sta imparando a fare un nuovo ruolo"

Ai microfoni di Pressing, Riccardo Trevisani ha detto la sua su Juventus-Milan e su Rafael Leao, finito al centro delle critiche dopo i due gol sbagliati allo Stadium: "Nel primo tempo ci stavamo addormentando, poi nel secondo tempo il Milan ha fatto di più della Juventus. Ai punti ha fatto meglio. Io della partita comunque mi porto a casa la parata di Maignan, ha fatto una cosa che non si vede spesso. Leao? Sono cose che non ha mai fatto. Ha sempre fatto un lavoro diverso. Sta imparando a fare un nuovo ruolo. Leao ora fa l'attaccante, non fa più l'esterno".

Questo il tabellino di Juventus-Milan, match valido per la sesta giornata di Serie A.

JUVENTUS-MILAN 0-0

LE FORMAZIONI

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani (dal 86’ Kostic), Kelly; Kalulu, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceição (dal 69’ Thuram), Yldiz (dal 69’ Openda); David (dal 69’ Vlahovic). A disp.: Perin, Pinsoglio; João Mario, Pedro Felipe; Adžić, Koopmeiners, Zhegrova. All. Tudor.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana (dal 63’ Loftus-Cheek), Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Gimenez (dal 63’ Leao). A disp.: Pittarella, Terracciano; Athekame, De Winter, Odogu, Ricci, Nkunku. All. Allegri.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.

Note: 53’ Pulisic rigore sbagliato

Ammoniti: 45’ Fofana, 49’ Locatelli, 59’ Bartesaghi, 74’ Gatti.

Recupero: 1’ 1T, 3’ 2T.