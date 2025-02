Trevisani difende Leao: "Viene costantemente massacrato da tutti senza una ragione"

Nel corso del consueto appuntamento con la sua rubrica 'La sentenza' per il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Fontana di Trevi', il giornalista di Mediaset Riccardo Trevisani ha parlato di Lautaro Martinez e Rafael Leao, titolando il suo intervento "10 gradi di giudizio":

"Forse sono 1000 i gradi di giudizio per chi porta la maglia numero 10. Credo che sia davvero difficilissimo, a Napoli penso l'abbiano ritirata per sempre, a Roma più o meno quasi. Yilidz è finito in panchina, Leao è finito in panchina, Lautaro Martinez nel big match manda la palla in tribuna. La maglia numero 10 ha una pesantezza addosso, anche proprio nell'immaginario collettivo, gigantesca. E non so se nel calcio di oggi, dei social, della pressione che c'è sia una cosa così facile da indossare per i calciatori.

Il miglior Leao lo abbiamo visto sicuramente senza la maglia numero 10 sulle spalle. Yildiz sta facendo più fatica di quella che si poteva prevedere. Leao è discontinuo ed è finito in panchina nelle ultime partite un po' credo per ragioni difficili da comprendere e commentare, ma tutto quello che volevo dirvi in questa sentenza è: ma se Leao avesse sbagliato il gol che ha ieri sbagliato Lautaro Martinez, oggi, cosa avrebbero titolato i giornali, soprattutto quelli colorati, che gli danno 4 e mezzo dopo Feyenoord-Milan in cui è sicuramente il migliore dei 4 davanti? Una partita in cui Gimenez guardava lo stadio e non capiva per quale squadra stesse giocando, Pulisic che è stato inguardabile, Joao Felix peggio…e quell'unico 4,5 l'ha preso Rafael Leao che viene costantemente massacrato da tutti senza una ragione. Credo io, non solo perché ogni tanto ciondola ed ha questo modo di fare surfistico, ma anche perché porta quella maglia gloriosa, che è pesante".