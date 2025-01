Trevisani: "Gimenez come può essere alternativo a Joao Felix?"

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio, si è parlato anche del calciomercato del Milan che tiene banco nonostante i rossoneri non abbiano messo a segno ancora nemmeno un colpo in entrata. Il giornalista e telecronista Riccardo Trevisani ha espresso la sua opinione in merito.

Le parole di Riccardo Trevisani sul mercato rossonero: "Come può esserci l’alternativa Gimenez o Joao Felix? Sono due giocatori con caratteristiche diverse: Gimenez fa il centravanti vero ed è un giocatore molto bravo secondo me, da area di rigore, forte di testa, piede sinistro, forte e cattivo. Come può essere alternativo a Joao Felix? Che è un incrocio tra Morata, Abraham e Rashford: uno che fa la seconda punta, tecnica, di qualità, che non è un centravanti e non si sbatte".