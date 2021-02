Trevisani: "Ibra ha l'occasione di darsi un tono europeo che gli è sempre mancato"

Dagli studi di Sky, Riccardo Trevisani ha commentato l’accoppiamento del Milan con il Manchester United, ponendo attenzione al fatto che Zlatan Ibrahimovic ritroverà la sua ex squadra da avversario. Trevisani ha detto: “Ibra ha la chance di togliersi l’etichetta di giocatore dominante nei campionati ma che in Europa è sempre mancato. Non ha mai vinto la Champions League, e nell’Europa League con il Manchester non giocò la finale perché era infortunato. Questa è un’occasione più unica che rara per darsi quel tono europeo che gli è sempre mancato. A 40, contro la sua ex squadra, è un’occasione fuori dal mondo per Ibra”.