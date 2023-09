Trevisani: "Internet fa parlare tutti e si è deciso che Leao è un problema. Lasciatelo stare, perché Leao con una risata vi seppellirà"

Riccardo Trevisani, giornalista, si è così espresso durante la trasmissione 'Fontana di Trevi' su Leao: "Parliamo del giocatore più forte del Milan che è Leao, che ha passato una settimana surreale. Questa cosa qua 20 anni non fa sarebbe successa, ma poi 'hanno acceso l'Internet', che fa parlare tutti. E quindi si è deciso che Leao è un problema, che Leao surfa, che Leao ride, che Leao sbaglia i gol, che Leao prende in giro i tifosi del Milan dopo il derby e che Leao è quello che non si impegna quando il Milan è in difficoltà. Nelle 25 partite in cui Leao ha fatto gol, il Milan ne ha vinte 23: è 'leggermente' il giocatore più decisivo della squadra, perché anche quando non segna è decisivo. Contro il Newcastle in pochi hanno notato che non era facile colpirla d'interno... La sua genialità gli ha suggerito di colpirla di tacco, ma è stata una cazzata. Però, è una scelta che sta dentro al talento immenso di quel giocatore che poi si mette la fascia di capitano e decide Milan-Verona.

Se vogliamo imputargli qualcosa imputiamogli il gol che sbaglia sul cross alla Beckham di Florenzi: lì un attaccante prende lo specchio della porta. Io lì mi arrabbio con la sua concretezza, ma non quando fa il colpo di tacco. Voi non capite neanche quando molina le gambe e salta sei avversari. L'azione parte: stop di petto, tacco per Pobega, palla per Leao che ne salta quattro e prova il tacco. L'azione è sua e decide come cavolo la vuole finire. Lasciatelo stare, perché questo con una risata vi seppellirà".