Trevisani: "La Roma ha meritato di vincere contro l'Inter come il Bologna e il Milan nel secondo tempo"

Grande dibattito sulla lotta Scudetto tra Napoli e Inter negli studi di Pressing, trasmissione della domenica sera su Canale 5. Con il giornalista sportivo e opinionista Sandro Sabatini che si fa una domanda: "Sto iniziando a chiedermi se è il Napoli che sta vincendo questo campionato o l'Inter che lo sta perdendo".

L'opinionista Riccardo Trevisani poco più tardi riprende la parola: "Ora mi aspetto che l'Inter faccia una grande partita contro il Barcellona, nelle partitwe di Champions abbiamo visrot la squadra migliore. Quest'anno la vedo più solida e concentrata in Champions League rispetto che al campionato, l'anno scorso era al contrario. Ora sono sulle gambe e si vede, la Roma ha meritato di vincere come il Bologna e il Milan nel secondo tempo".

Ribatte però ancora Sabatini: "Mi auguro tu abbia ragione, per me non è solo un problema fisico ma anche psicologico. Questa è una squadra passata dal massimo all'incubo in una settimana. L'Inter non perde lo scudetto con la Roma ma in altre partite che poteva vincere o in cui poteva far punti. Conta anche l'età, la pressione e tutto ma per vincere certe partite la squadra comunque c'era. E vedo anche l'evidenza di cose come Taremi e Zielinski che non hanno funzionato. Poi guardo Conte che per Kvara fa tutto quel che ha fatto da gennaio, mentre mi sembra che a Inzaghi la squadra andasse bene".