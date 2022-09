Trevisani: "Milan e Napoli ci offriranno un grandissimo spettacolo. Le due squadre stanno bene"

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Durante l’edizione odierna di Sportmediaset, Riccardo Trevisani ha parlato del Milan e della sfida al Napoli di domenica sera dicendo: “Il Milan è una squadra che gioca benissimo. Magari a inizio stagione ha dovuto prendere qualche schiaffo ma si è ripresa alla grande. I rossoneri, insieme al Napoli, ci offriranno un grandissimo spettacolo domenica. Di solito i big match, in Italia sono sempre partite bloccate, ma vedremo una partita dove entrambe le squadre stanno bene. Vero che mancheranno Leao e Osimhen e queste assenze possono pesare. Però le due squadre sono in forma. Vincere o perdere inciderà sulla classifica e sulla testa, anche perché poi c’è la sosta, ma indipendentemente da come andrà a finire, Milan e Napoli restano due grandi interpreti del nostro calcio, sia in Italia che in Champions League”.