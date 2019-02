Trevisani: "Non pensavo Paquetà potesse fare la mezz'ala: complimenti a Gattuso"

Riccardo Trevisani, presente negli studi di Sky Sport 24, ha parlato così di Paquetà: “Non pensavo potesse fare la mezz’ala, per quello che ha fatto vedere bisogna fare i complimenti a Gattuso. Dovrebbe lavorare un po’ di più per la porta, gioca bene con la squadra, si è ambientato bene ma punta poco la porta. Per il talento che ha, per l’età che ha però ci arriverà”