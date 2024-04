Trevisani: "Sarà una settimana di fuego: il Milan è sempre più in forma, la Roma ha 2,36 di media con De Rossi"

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Fontana di Trevi', il giornalista Riccardo Trevisani è intervenuto in merito ai più caldi temi d'attualità in casa Milan soffermandosi in modo particolare sul rendimento della squadra di Stefano Pioli. Queste le sue dichiarazioni.

"Il Milan sta facendo un signor campionato, dove ha una Champions League che se andiamo ad analizzare tutte le partite quella col Newcastle dominata, a Dortmund 3/4 assist di Leao vanificati dai compagni, il rigore sbagliato da Giroud al ritorno con i tedeschi, gli errori di Maignan nella stessa partita. A questo aggiungerei la vergogna al Parco dei Principi (il rigore assegnato al PSG nella partita contro il Newcastle ndr). Quindi la somma delle cose ci fa dire che il girone del Milan non è stato così disastroso, il campionato è ottimo, la Coppa Italia pessima ed Eurooa League lo scopriamo fra 10 giorni, perché la sfida contro la Roma diventa sempre più bella secondo me. Più passano i giorni più diventa bella. Il Milan è sempre più in forma, la Roma ha 2,36 di media con De Rossi, quindi il tutto ci regalerà una settimana di 'fuego'".