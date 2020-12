Trevisani sul 2020 del Milan: "È entrato da settima forza del campionato e lo ha chiuso da primo in classifica"

Riccardo Trevisani, intervenuto a "Tutti convocati" su Radio 24, ha commentato così il primato del Milan in Serie A: "Il Milan è entrato nel 2020 da settima forza del campionato e ora lo ha chiuso in testa alla classifica della Serie A. Il Milan sta facendo qualcosa di straordinario e lo sta facendo anche con tante assenze importanti come quelle di Ibrahimovic e Kjaer".