Trevisani sul girone del Milan: "I rossoneri credo debbano riavere qualcosa dalla passata stagione"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Presente negli studi di Mediaset, Riccardo Trevisani ha commentato così il sorteggio del Milan in Champions League: "Il Salisburgo ha messo in discesa il girone del Milan dopo l'estrazione del Chelsea. La Dinamo Zagabria secondo me ha talento. Il Milan credo debba riavere qualcosa dalla passata stagione dove è stato sfortunatissimo in ogni partita, tranne a Porto. Ci sono stati episodi incredibili".