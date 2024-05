Trevisani sul Milan: "Silenzio che alimenta confusione"

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Fontana di Trevi', il giornalista di Mediaset Riccardo Trevisani ha parlato di Milan, del futuro della panchina rossonera e dei più caldi temi d'attualità in casa rossonera. Queste le sue dichiarazioni.

"Se tu parli e comunichi bene, e non ci sono le tre anime dentro la società, e non c'è questa poca chiarezza che si respira, secondo me anche i conti in ordine, l'idea di puntare su qualche giovane, su tutto quanto, potrebbe essere assorbita meglio che in questo silenzio che alimenta confusione. Per non parlare, o peggio, parlare anche male, non è una cosa che aiuta", ha commentato sulla situazione del Milan.