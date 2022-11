Trezeguet: "Leao è un giocatore diverso, si diverte e non suda neanche"

Fonte: tuttomercatoweb.com

David Trezeguet, ex attaccante della Juventus e campione del mondo con la Francia nel 1998 ha indicato in un campione della Serie A uno dei prossimi protagonisti al Mondiale qatariota: "Leao può essere uno dei protagonisti del Mondiale. È un giocatore diverso. È vero per ora è determinante in campionato e meno in Champions, ma è in piena crescita. Mi pare che lui faccia bene se si diverte. E se si diverte, è fantastico da vedere, perché in campo non fa fatica, non suda neanche", ha detto in una intervista a Sportweek