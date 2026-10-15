La tripletta di Cisse è già da record: nessuno come lui in Europa
Una serata da sogno e da giocatore di caratura importante, internazionale. E' stato un super Alphadjo Cisse quello visto alla Red Bull Arena contro il Salisburgo nell'ultimo match dei rossoneri in Europa League. Corsa, qualità e quantità, il tutto condito con tre gol da attaccante vero. Il diamante italiano è davvero una piacevole sorpresa per il nuovo Milan di Ruben Amorim. Tre gol, tutti e tre completamente diversi. Nel primo tempo incrocia di testa un assist di Hutchinson, poi di sinistro un'altra bella palla al volo di Bartesaghi. Nella ripresa firma la tripletta a porta vuota su imbeccata di Rabiot. Per Cisse, le statistiche e record di sprecano: ecco le ultime novità riprese dal sito di dati e statistiche Opta:
CISSE' DA RECORD
All'età di 19 anni e 358 giorni, Alphadjo Cisse è diventato il più giovane giocatore italiano nella storia delle maggiori competizioni europee ad aver realizzato tre o più gol in una singola partita.
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