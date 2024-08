Trofeo Berlusconi, la Curva Sud non ci sarà: niente cori e striscioni

La Curva Sud Milano ha annunciato che, come accade ormai da anni, non presenzia a nessuna della amichevoli estive del Milan e quindi non sarà presente nemmeno domani sera a San Siro per il match contro il Monza, valido per il Trofeo Silvio Berlusconi. Non ci saranno quindi cori, striscioni, bandiere e stendardi al secondo anello blu.