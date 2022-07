Trofeo Gamper, anche il Milan avrebbe deciso di rinunciare alla sfida col Barcellona

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan non parteciperà al Trofeo Gamper. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, la società rossonera avrebbe deciso di rinunciare a giocare contro il Barcellona sebbene non fosse mai arrivata un'ufficialità della partecipazione. La formazione di Stefano Pioli dunque non affronterà i blaugrana al Camp Nou, così come aveva già deciso la roma, proseguendo con le amichevoli pre-stagionali previste contro Colonia, Zalaegerszegi e Marsiglia.