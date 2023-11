Troppo Real per il Napoli: 4-2 al Bernabeu, qualificazione rimandata

Un Napoli coraggioso non è riuscito nell'impresa: il Real Madrid ha battuto gli Azzurri per 4-2, in una partita molto combattuta che ha visto il Napoli prima passare in vantaggio con Simeone, poi subire due gol dal Real, ritrovare il pareggio con Anguissa e di nuovo il ritorno dei padroni di casa, che nel finale trovano i gol vittoria con Paz e Joselu. Stellare Bellingham nel primo tempo: firma il 2-1 (prima rete dei Blancos a opera di Rodrygo) che lo porta a 16 gol in 15 partite da inizio stagione.

Il Napoli, dunque, deve rinviare la qualificazione agli ottavi: per archiviare il discorso sarà sufficiente il pareggio con il Braga. Nella serata delle italiane l'Inter ha dovuto rimontare 3 gol al Benfica, con l'ex Joao Mario che ha realizzato una tripletta. Un buon secondo tempo ha permesso ai nerazzurri di tornare in pareggio: 3-3 il punteggio finale.