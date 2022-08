Tuchel blocca la cessione di Chalobah: "Crediamo in lui, sta crescendo"

MilanNews.it

Intervenuto nel pre-partita di Chelsea-Leeds, Thomas Tuchel, allenatore dei Blues, ha commentato così la presenza dal primo minuto di Chalobah, obiettivo del Milan per la difesa: "Trevoh gioca come sostituto di Kalidou Koulibaly che è squalificato, quindi è stata una decisione facile per noi. Sente un po' la pressione del ruolo diverso. L'anno scorso è entrato nella squadra come lo sfidante che cercava di irrompere nella squadra perché nessuno sapeva cosa potesse offrire. Ora ho la sensazione che stia crescendo come giocatore e stia mettendo molta pressione e aspettativa su se stesso. Questa è una progressione normale per un giovane come Trevoh e noi crediamo in lui. Oggi è la sua occasione per dimostrarlo e di solito possiamo sempre fare affidamento su di lui per esibirsi".