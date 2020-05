Turchia, il 12 giugno riparte il campionato

La Federcalcio turca (TFF) rende noto che è stata confermata al 12 giugno la ripartenza del campionato. Il Consiglio di Amministrazione ha valutato la possibilità di annullare le retrocessione. Via libera alle cinque sostituzioni ne corso della partita.

Sette club hanno richiesto di annullare per questa stagione le retrocessioni. Il Consigliio di Amministrazione, dopo aver preso in esame la richiesta ha deciso di rifiutare, sottolineando come la FIFA e la UEFA chiedano di determinare il campione e le squadre retrocesse attraverso i risultati sportivi.

Il campionato riprenderà col 27° turno con Goztepe-Trabzonspor e Fenerbahçe-Kayserispor.

Annunciate le date di ripresa della Coppa di Turchia, arrivata alle semifinali di ritorno: Feberbahçe-Trabzonspor si giocherà il 16 giugno, Alanyaspor-Antalyaspor il 18.