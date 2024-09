Tutti i numeri di questo inizio disastroso di Fonseca alla guida del Milan

Appena arrivato Paulo Fonseca aveva promesso alla piazza un Milan dominante, in grado di gestire lui i ritmi partita per dimostrarsi più forte rispetto all'avversario. La tournée in America aveva dato degli interessantissimi, ma soprattutto positivi, spunti di riflessioni sui quali si sarebbe dovuto basare il lavoro per questa stagione, ma evidentemente qualcosa è andato storto lungo il percorso.

Ieri l'ennesima serata amara di questo inizio di stagione per il Milan, e pensare che fino a questo momento la formazione di Paulo Fonseca è scesa in campo in competizioni ufficiali per sole 5 volte. Se il tifo si è già stancato di tutto questo un motivo ci sarà, ed i numeri registrati in questo primo mese di stagione non possono che dargli ragione.

In 5 partite con Fonseca in panchina, infatti, il Milan ha vinto solo una volta (sabato sera contro il Venezia), pareggiato due (vs Torino, vs Lazio), perdendo in altrettante occasioni (vs Parma, vs Liverpool). La cosa più allarmante è però il dato dei gol subiti, già 9 in così poche uscite stagionali.