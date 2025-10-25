Tutti l'hanno visto, ma niente. Marianella sul gol del Pisa: "Su Gabbia è fallo"
Massimo Marianella, giornalista e telecronista di Sky Sport 24, nel post gara di Milan-Pisa 2-2 ha parlato del secondo gol dei toscani, firmato Nzola, e del possibile fallo di Moreo su Gabbia negli sviluppi dell'azione: "Per me su Gabbia era fallo, va con due mani. Non so se la valutazione sia stata che il fallo non incide sull’azione. Non avrei neanche visto il fuorigioco o non fuorigioco. Per me è fallo, nella mia valutazione".
Di seguito si riporta il tabellino della sfida Milan-Pisa 2-2, ottava giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026:
MILAN-PISA 2-2
Marcatori: 7' Leao (M), 59' Cuadrado su rigore (P), 86' Nzola (P), 93' Athekame (M)
LE FORMAZIONI
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi (76' Athekame); Gimenez (76' Nkunku), Leao. A disp.: Pittarella, Terracciano, Tomori, Odogu, Sala. All. Massimiliano Allegri.
PISA (3-5-2): Semper; Caracciolo, Albiol (45' st Calabresi), Canestrelli; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Tramoni (71' Vural), Bonfanti (45' st Cuadrado); Nzola, Meister (71' Moreo). A disp.: Andrade, Scuffet, Angori, Marin, Leris, Hojholt, Buffon, Piccinini, Denoon, Pereira. All. Alberto Gilardino.
Arbitro: Zufferli della sezione di Udine
Ammoniti: 31' Aebischer (P), 81' Athekame (M), 84' Vural (P)
Recupero: 1' 1T, 6' 2T
