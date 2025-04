Tutti pazzi per Fabregas. Ma lo spagnolo ha intenzione di restare al Como

Il Como di Cesc Fabregas è certamente una delle sorprese più belle del campionato di Serie A che si concluderà tra un mese. Il suo ottimo lavoro sulla panchina biancoblù ha attirato l'attenzione di diversi club italiani, tra cui anche il Milan, e stranieri, come per esempio il Lipsia. Il suo futuro, però, nonostante tutte queste manifestazioni di interesse, sarà ancora nel club lariano come riferisce Fabrizio Romano su X. L'allenatore spagnolo ha intenzione di restare al Como e starebbe anche già pianificando la campagna acquisti estiva.



🚨🇪🇸 Understand Cesc Fabregas’ fully expected to stay and continue at Como for next season.



Despite interest from Italian top clubs and a direct meeting with RB Leipzig bosses, Fabregas’ keen on staying at Como.



He’s already planning summer signings with the management. pic.twitter.com/KpurhgMSLr