Tutto esaurito allo stadio di Konya: 40mila spettatori per la sfida fra Turchia e Italia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Martedì sera, alle ore 20.45, andrà in scena la sfida fra Turchia e Italia, le grandi deluse dei playoff per il Mondiale in Qatar sconfitte al primo turno rispettivamente da Portogallo e Macedonia del Nord. Per l'occasione il pubblico di casa vuole stare vicino alla squadra, nonostante il match non abbia alcuna valenza: alla Konya Büyükşehir Arena sono previsti circa 40.000 spettatori. Di fatto sarà tutto esaurito, visto che la capienza dell'impianto è di di poco più di 42.000 posti.