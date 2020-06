Tutto facile per il Milan senza Ibra: poker ad un arrendevole Lecce e rincorsa europea ripresa

Il campionato del Milan riparte dopo 106 giorni dall'ultima, preoccupante esibizione casalinga contro il Genoa dell'8 marzo. Per i rossoneri, arrivati a Lecce ancora privi di Ibrahimovic, è tutto facile - o quasi - e l'1-4 finale spiega bene le forze in campo nella serata odierna. La squadra di Pioli inizia con il piglio giusto e, dopo essersi vista respingere alcune conclusioni da parte dell'ex Gabriel, passa in vantaggio con Castillejo al 26° del primo tempo. A quel punto, il Milan si siede, rallenta i ritmi e il Lecce prova timidamente a farsi vedere dalle parti di Donnarumma. La pressione dei salentini, complice la disattenzione collettiva del Milan, porterebbe anche al gol dell'1-1 di Meccariello, annullato però per un fuorigioco millimetrico dello stesso. I rossoneri non reagiscono, continuano a tenere ritmi blandi e perdono anche per un trauma al ginocchio Kjaer, sostituito da Gabbia. Proprio il giovane difensore, nella ripresa, è protagonista suo malgrado nella dinamica insieme a Babacar che porta Valeri a fischiare un rigore discutibile, che Mancosu trasforma spiazzando Donnarumma al minuto 54°. La reazione del Milan è rabbiosa e l'uno-due nel giro di 3 minuti firmato da Bonaventura e da Rebic poi nel giro di 3 minuti chiude definitivamente una partita che rischiava di complicarsi terribilmente per i rossoneri. Il Lecce è completamente arrendevole, come se non fosse una squadra che occupa le zone più pericolose della classifica, e Leao, appena subentrato per Rebic, trova il gol che mancava da oltre 5 mesi del definitivo poker.