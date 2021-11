Nessun problema per Ibrahimovic. Il campione svedese, entrato in campo nel secondo tempo del match di Madrid, è uscito a fine gara con un piccolo fastidio. Tuttavia, come riporta Tuttosport, Zlatan ha rassicurato tutti sulle sue condizioni di salute e sarà quindi a disposizione di Stefano Pioli per la prossima sfida di campionato contro il Sassuolo.