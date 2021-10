Tuttosport: "Adli, un altro baby conquista il Milan"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così: "Adli, un altro baby conquista il Milan". Il giovane centrocampista francese, preso in estate dai rossoneri ma lasciato un anno in prestito al Bordeaux, ha iniziato alla grande la stagione, mettendosi in mostra soprattutto come trequartista. In queste settimane si è parlato di un suo possibile sbarco a Milanello a gennaio in caso di addio di Kessie, ma il club francese non intende lasciarlo partire in anticipo e dunque ogni discorso è rinviato alla prossima estate.