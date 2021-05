Tuttosport - Anche la Juventus pensa a De Paul

Anche la Juventus pensa a De Paul. La valutazione di 40 milioni ha un tantino "spaventato" più di un club interessato al giocatore. Non i bianconeri, scrive Tuttosport, che possono mettere sul piatto delle contropartite gradite all'Udinese. Senza contare il fattore Raiola, manager col quale la Juve è in ottimi rapporti. Anche il Milan ha messo nel mirino dell'argentino ed è pronto a mettere sul piatto il cartellino di Hauge per ridurre l'esborso.