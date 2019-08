Tuttosport - Da Udine a Udine, la seconda vita di Maldini al Milan

Dall’esordio da calciatore a quello da direttore tecnico. Sempre nel Milan. Come riporta il quotidiano Tuttosport, il 20 gennaio 1985 Paolo Maldini esordiva in prima squadra contro l’Udinese. Domani, sempre a Udine, farà il suo debutto come responsabile dell’area tecnica del club rossonero. Non è più la spalla di Leonardo: ora l’ex capitano è sotto i riflettori, ma può contare sul sopporto di Boban.